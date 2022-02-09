Молодой учёный из Дагестана стал героем всероссийской фотовыставки «Наука в лицах»

Фотовыставка «Наука в лицах», приуроченная ко Дню российской науки, проходит в ГУМе. Одним из участников стал дагестанец Карим Амиров.

На выставке представлены фотопортреты 20 российских ученых и популяризаторов науки. Герои проекта — лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победители президентской программы Российского научного фонда и участники встречи президента с молодыми учеными на полях Конгресса молодых ученых — 2021.

Карим Амиров — кандидат физико-математических наук, старший сотрудник лаборатории «Smart materials», Даггосуниверситета, руководитель лаборатории «Композитные материалы» НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» Балтийского государственного технического университета им. И.Канта, старший научный сотрудник ДФИЦ РАН и победитель Президентской программы Российского научного фонда.

Он занимается исследованием «умных материалов» — материалов, которые меняют свои свойства под действием различных сил.