Молодой ученый из Дагестана разрабатывает антибактериальные покрытия

Молодой ученый, аспирант кафедры физической и органической химии ДГУ Абай Максумова выиграла грант на развитие своего проекта в размере 500 тысяч рублей в конкурсе инновационных проектов «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

Абай Максумова разрабатывает антибактериальные покрытия на основе титан-ванадиевых нанопленок методом атомно-слоевого осаждения. «В результате реализации проекта мы планируем получить антибактериальный материал, представляющий из себя тонкую невидимую пленку, толщиной в 1000 раз тоньше человеческого волоса. АСО покрытие тонкое и невидимо для человеческого глаза, но, тем не менее, за счет превосходной адгезии, обладает колоссальными защитными свойствами, так как хорошо покрывает все поры, впадины и микротрещины в различных образцах, причем не только в плоских предметах, но и включая объемные образцы», — рассказала о своей разработке Абай.

По словам молодого ученого, потенциальными потребителями конечной продукции станут больницы и поликлиники. «Также в последнее время нарастает тенденция изготовления самодезинфицирующихся покрытий, рассчитанных для сенсорных экранов, компьютерных мышей, дверных ручек, поручней, элементов мебели и др.», — поделилась аспирантка.