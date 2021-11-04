Молодогвардейцы Дагестана поздравили медиков с Днем народного единства

Сегодня, 4 ноября, активисты Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» под руководством лидера организации, депутата Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы Сергея Никитина поздравили работников ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД им. С.М. Магомедова» с Днем народного единства.

Гости поздравили медиков с праздником в национальных нарядах и передали им национальные угощения.

Главврач больницы Равганият Мирзаева поблагодарила молодогвардейцев за оказанное внимание.

«Сегодня мы в очередной раз говорим спасибо нашим врачам и всему медицинскому персоналу. Уже длительное время, и в выходные, и в праздничные дни медицинские работники находятся на так называемой передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И чтобы поддержать в сложный период, подарить им немного праздничного настроения на работе и поздравить с Днём народного единства, мы провели такую акцию с национальным колоритом», — сказал руководитель Дагестанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», депутат Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы Сергей Никитин.