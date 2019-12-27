Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» приступила к реализации проекта интенсивного развития молодых кадров в сфере межнациональных отношений «МЕЖ.НАЦ.АКСЕЛЕРАТОР 2.0»

В 2019-2020 гг. «Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ РОССИЯНЕ» реализует проект «Межнацакселератор 2.0», который является продолжением проекта «Межнацакселератор» и направлен на развитие регионального кадрового резерва. Цель проекта «Межнацакселератор 2.0» создание системы интенсивного развития молодежных проектов и подготовки кадров в сфере межнациональных отношений. Проект «Межнацакселератор 2.0» будет реализован онлайн и офлайн блоками. В офлайн формате планируется начать апробацию модели формирования экспертного сообщества. В онлайн формате будет собрана база знаний: Всероссийская онлайн школа SoftSkills.

Конкурсный отбор участников в рамках проекта будет проведён посредством конкурсных испытаний участников в заочном и очном этапах.

Уникальность проекта заключается в том, что для оценки компетенций и личных качеств участников будут использованы цифровые диагностические инструменты. Победители заочного тура конкурсной программы также будут приглашены на образовательный интенсив-тренинг «МежНацПогружение» в Москве.

Участниками проекта станут представители из всех 85 субъектов Российской Федерации – молодёжь и студенты, реализующие общественные проекты в сфере межнациональных отношений. Для проведения образовательных мероприятий в регионах будут отобраны 15 субъектов России из 5 Федеральных округов (ЦФО, ЮФО, СФО, ДФО, СКФО). Организатором мероприятия выступает «Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы, Государственной Думы Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Гильдии межэтнической журналистики, Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии.

Официальный интернет-сайт Конкурса: http://my-rossiyane.ru/

Контактное лицо: Громатикополо Дина, тел. +7-977-547-53-15, my-rossiyane@mail.ru, Тятенкова Вера, тел. +7-917-549-14-29 (Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ»).