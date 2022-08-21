Молодежь из Дагестана отправилась на вторую смену форума «Машук-2022»

19 августа дагестанская делегация в составе 45 человек отправилась на вторую смену Всероссийского молодежного форума «Машук-2022».

Сбор дагестанских участников состоялся на площадке возле исторического парка «Россия — моя история».

«Машук» всегда пользуется большим интересом среди дагестанской молодежи. Наши ребята на первой смене проявили себя активно: участвовали и побеждали в различного рода соревнованиях, посещали лекции и мастер-классы, выступали на главной сцене и представляли свои проекты в грантовом конкурсе. Желаю и вам достойно представить нашу республику, приобрести новые знания и хороших знакомых», — отметила и.о. начальника по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД Екатерина Абакарова.

Напомним, что форум «Машук» проходит в две смены с 13 по 27 августа.