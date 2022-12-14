Молодежь Дагестана завершила обучение рекламе в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография»

В минувшие выходные завершилось обучение по направлению «рекламный агент», проводимого в рамках реализации национального проекта «Демография» Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан на базе ГБОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».

10 молодых специалистов прошли адаптированную программу профессионального обучения с учетом кадрового запроса работодателей и потребностей регионального рынка.

Перед обучением участники прошли онлайн-диагностику и сформировали вместе с наставником – куратором индивидуальный план сопровождения. Так, наставники помогут молодым специалистам сделать первые шаги на пути к трудоустройству и получению дохода.

Как отметила руководитель ЦОПП Дагестана, заместитель директора Технического колледжа им. Ашуралиева Ходосова Инна: «Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции. Программа разработана в соответствии со спецификацией стандарта компетенции «Реклама», профессиональным стандартом, утвержденным Минтруда России и Минобрнауки России», — отметила Ходосова.

Напомним, в Дагестане региональным оператором выступает ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева».