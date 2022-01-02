Не так давно Аюбова Динара Шабановна была назначена руководителем МБУ ДО «ДД(Ю)Т». Центр дополнительного образования детей предполагает единение педагогической составляющей и творческого начала в своих специалистах и, конечно, в руководителе. Грамотно совмещать педагогическую работу с детьми и творческое начало Динаре Шабановне удается уже много лет. Она педагог с многолетним стажем, а также творческий деятель, который принимает участие в культурных мероприятиях как в муниципалитете, так и за его пределами.

— Вы филолог, и довольно долгое время работали в школе, скажите, в чем главное призвание педагога?

— Мой профессиональный путь был определен с рождения. Я родилась в семье педагогов. Моя мама Курбанова Фатимат Магарамовна – учитель физики и математики. Она проработала в школе 50 лет. Отец- Рамазанов Шабан Хвалаевич- преподавал историю. Любовь к профессии педагога во мне формировалась с детства, это шло из семьи, от воспитания.

Для воплощения своей мечты в 1990 году поступила в ДГПУ на филологический факультет. Сначала училась очно, затем, перейдя на заочный формат обучения, начала работать в Чирагской СОШ. Эта школа стала трамплином для меня, здесь был хороший коллектив, требовательные и грамотные руководители школы: Юсуп Ибрагимович – завуч и Мамацаев Магомед Курбанисмаилович – директор.

Я им очень благодарна за тот труд, за ту помощь, которую они мне оказали в моей педагогической деятельности.

В 1993 году я стала работать корреспондентом газеты «Вести Агула». Проработав год, продолжила свою педагогическую деятельность в Худигской школе. Проработала там 5 лет, также работала заместителем директора Арсугской школы. Сталкиваясь с разными коллективами, я сама себя закаляла, и работа в разных школах очень помогла для формирования индивидуальной професссиональной методики для работы с детьми.

В 1999 году я участвовала в проекте «Учитель года» и стала победителем. Меня перевели в Буркиханскую школу, где я работала учителем русского языка и заместителем директора по воспитательной работе. Работаю здесь и сегодня, потому что оставить школу я не могу. Я вижу в себе призвание педагога, учительство – это мой путь.

Как специалист, который проработал в школе 30 лет, я могу сказать только одно. Главная черта, которой должен обладать учитель – это терпение и любовь к детям. Вот эта нить помогает прямо выстроить отношения с детьми, ведь именно на доверии строится взаимодействие учителя и ученика. Кроме того, нужно уметь слушать.

Что важно, каждый учитель просто обязан любить свой предмет и в совершенстве владеть им. Естественно, воспитание и образование всегда остаются на первом месте. Я очень счастливый человек по сути своей профессии, потому как за все время моей работы у меня не было никогда конфликтных отношений с учащимися. И спустя годы, когда я вижу своих учеников, людей успешных, тех, которые нашли себя в этой жизни, правильно определились с профессией – это очень приятно, и это самая большая награда для учителя.

— Вы педагог, а также творческий деятель. Как грамотно воплотить эти ипостаси в работе с детьми?

— Работа с детьми – это долгий и упорный труд, где нужно титаническое терпение и вера. Эту веру нужно вселить в детей тоже. Чужих детей не должно быть, и, заходя в класс, ты понимаешь – что это все твои дети, и их судьба, их мысли правильные- в твоих руках. От тебя зависит их воспитание, от того насколько правильно вы будете формировать личность. Примером для подражания для меня являются мои родители и мои учителя. И я хочу пожелать всем молодым педагогам: учите детей, учитесь у них! И если у вас нет рвения, любви к детям, не нужно посвящать себя этой профессии.

У нас все дети в семье имеют педагогическое образование, и мы все стараемся опираться на эти истины.

Кроме того, мой отец формировал в нас творческое начало. Он сам был мультиинструменталистом, сочинял стихи не только на агульском, но и на русском, лезгинском языках. Отец воспитывал в нас творческие навыки, которые также необходимы в работе с детьми. Педагогика не исключает творческий подход, наоборот, учитель должен быть новатором.

— Работа в сфере дополнительного образования имеет свою специфику, с какими аспектами столкнулись вы на старте работы в Доме пионеров и школьников?

— Преимущество Дома детского и юношеского творчества в том, что его программа более свободная, открытая. Современная педагогика характеризует термином «дополнительное образование» всю ту сферу образования, которая находится за пределами государственного образовательного стандарта. По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим в окружающей действительности. Будь то живая или неживая природа, система общественных отношений, сфера познания – нет ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного образования, именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные интересы личности.

— Какие направления в работе вы, как руководитель Дома пионеров и школьников, определяете как основные?

— Настоящее дополнительное образование детей представлено целым рядом направлений, и основным среди них у нас принято считать следующие: художественно-эстетическое, научно-техническое, спортивно-техническое, эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное и туристическо-краеведческое.

Сейчас целью нашего центра является увеличение количества детей, охваченных в работе. Для этого нам на договорной основе предоставлен ряд помещений Тпигской СОШ, где мы сможем дополнительно работать с детьми.

— Какие мероприятия планируется реализовать в ближайшее время?

— Должна сказать, что работа очень интересная, бесконечная. И сейчас мы хотим реализовать проект по созданию своего театра. Кроме того, мы работаем в системе «Навигатор», где уже достигли высокого процента охвата.

Мне бы хотелось, чтобы дети посещали Центр дополнительного образования, где смогли бы раскрыть свои способности и проявить свои таланты, чтобы не останавливаться на достигнутом. Это большая радость, что у наших детей есть такая возможность. Во-первых – это занятость, общедоступность и полезность. Это способствует определению их будущего, а мы, специалисты Центра дополнительного образования, им в этом помогаем.

Алена Магомедова