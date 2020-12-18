Нацпроекты в РД

Модульные фельдшерско-акушерские пункты внедряются в 30 сел Дагестана

Оставить комментарий

До конца текущего года Минздравом Дагестана введут в эксплуатацию 30 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 26 из которых уже установлены, а на остальных строительные работы близятся к завершению.

20 данных пунктов профинансированы нацпроектом «Здравоохранение», остальные 10 реализованы за счёт республиканского бюджета.

Как сообщил врио министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, медпункты в первую очередь внедряются в те населённые пункты, где в них остро нуждаются. Ведомство сообщает, что такого рода ФАПы будут реализованы во всех сёлах Дагестана к 2024 году.

Что касается оборудованности пунктов — они оснащены в достаточной мере для оказания экстренной, неотложной и плановой помощи.

Также читают:

В этом году 40 махачкалинских детей-сирот получили...
До конца года безработные получат все выплаты
К 2024 году сеть ФАПов должна охватить все села Да...
В Дагестане отремонтировали шесть домов культуры

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *