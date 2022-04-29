Модернизацию здравоохранения Дагестана обсудили Татьяна Беляева и Сергей Меликов

Сергей Меликов провел 28 апреля семинар-совещание по вопросам модернизации здравоохранения Дагестана. В таком обучающем формате актуальные вопросы здравоохранения республики обсуждаются уже третий раз. В мероприятии приняли участие эксперты, руководители органов власти и муниципалитетов.

Особое внимание в рамках встречи уделено развитию именно первичного звена здравоохранения.

Татьяна Беляева, выступая со своим докладом, отметила ключевые достижения и задачи на будущее. Она отметила, что приоритетным направлением является расширение высокотехнологичной медпомощи.

Ею также была озвучена статистика технического оснащения, реализации различных проектов и оздоровительных программ.