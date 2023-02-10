Модернизация здравоохранения: что сделано за 2022 год

2022 год ознаменовался значительной работой по модернизации учреждений здравоохранения Дагестана. Так, построено 40 новых ФАПов, в 50 сельских лечебных учреждениях проведен капремонт, 5 медучреждений реконструировано, открыт центр амбулаторной онкопомощи на базе Унцукульской ЦРБ, 379 единиц медтехники поставлено в сельские поликлиники и больницы, 20 единиц высокотехнологичного оборудования поставлено в онкоцентр республики. И это не все, что успели сделать в 2022 году.

Построены новые участковые больницы, врачебной амбелатории, созданы новые отделения, порядка 70 объектов включено в программу капремонта.