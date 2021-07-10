Модернизация Каргалинского гидроузла и строительство рыбоходного канала

На Каргалинском гидроузле идут строительные работы, начато строительство рыбоходного канала. Проинспектировать работы выехала делегация в составе Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, руководителя ФГБУ «Минмелиоводхоз» Гасана Алиева и его заместителя Бигиша Чаниева.

Каргалинский гидроузел — сельскохозяйственно значимый объект, к которому привязаны оросительные системы по мелиорации 114 тысяч гектаров сельхозземель.

В процессе ремонта будет увеличена пропускная способность самого гидроузла, а также строится рыбоходный канал, который позволит рыбе, идущей на нерест, обходить гидроузел. Это условие необходимо для сохранения популяции редких видов рыб Терека.

Завершение строительства канала запланировано на конец 2021 года.