Экономика

Модернизация Каргалинского гидроузла и строительство рыбоходного канала

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На Каргалинском гидроузле идут строительные работы, начато строительство рыбоходного канала. Проинспектировать работы выехала делегация в составе Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, руководителя ФГБУ «Минмелиоводхоз» Гасана Алиева и его заместителя Бигиша Чаниева.

Каргалинский гидроузел — сельскохозяйственно значимый объект, к которому привязаны оросительные системы по мелиорации 114 тысяч гектаров сельхозземель.

В процессе ремонта будет увеличена пропускная способность самого гидроузла, а также строится рыбоходный канал, который позволит рыбе, идущей на нерест, обходить гидроузел. Это условие необходимо для сохранения популяции редких видов рыб Терека.

Завершение строительства канала запланировано на конец 2021 года.

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