Модельеры из Дагестана представили коллекции в Доме Мод

Представительниц креативной индустрии сегодня чествовали в петербургском Доме мод. Модельеры из Республики Дагестан сегодня представили свои коллекции.

Показ организовали по инициативе благотворительного фонда «Достойная память». Его цель – сохранение исторического наследия России.

«Мне запало в душу, что они сделаны именно от души и от сердца. Они изготовлены не на производствах. То есть тут именно вложена частица души», – рассказала генеральный директор благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш.

После дефиле дизайнеры одежды за круглым столом обсудили развитие межрегионального сотрудничества и актуальные модные тенденции. Добавлю, что сегодняшние показы предваряют первый международный форум исторического наследия «Достойные женщины Отечества». Он пройдет в Петербурге в середине июня.

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