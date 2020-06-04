Мобильный госпиталь в Ботлихе будет оказывать помощь семи муниципалитетам республики

На территории воинской части 25908 в с. Ботлих размещен мобильный госпиталь Западного военного округа. По словам его руководителя Рамазана Муталипова, специалисты госпиталя оказывают квалифицированную помощь пяти муниципалитетам республики, теперь их количество расширилось до семи.

Теперь еще два района: Шамильский и Хунзахский,- смогут получить медицинскую помощь в данном госпитале, который оснащен самым необходимым медицинским оборудованием. На сегодняшний день, здесь продолжают лечение двадцать человек.