Здравоохранение

Мобильный госпиталь в Ботлихе будет оказывать помощь семи муниципалитетам республики

Оставить комментарий

На территории воинской части 25908 в с. Ботлих размещен мобильный госпиталь Западного военного округа. По словам его руководителя Рамазана Муталипова, специалисты госпиталя оказывают квалифицированную помощь пяти муниципалитетам республики, теперь их количество расширилось до семи.

Теперь еще два района: Шамильский и Хунзахский,- смогут получить медицинскую помощь в данном госпитале, который оснащен самым необходимым медицинским оборудованием. На сегодняшний день, здесь продолжают лечение двадцать человек.

Также читают:

Фиштти дузди ухун кканеф некк?
Министр здравоохранения РД встретился с гемодиализ...
375 граждан Азербайджана вернулись на родину
В ногу со временем: Минздрав Дагестана обновил отд...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *