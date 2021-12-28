Общество

Мобильный формат предоставления социальных услуг развивается в Дагестане

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55 специальных служб «Мобильная бригада» функционируют в Центрах соцобслуживания Минтруда Дагестана. За период с января по первый день декабря 2021 года мобильные бригады предоставили более сорока тысяч социальных услуг, в числе которых доставка продуктов питания, предметы первой необходимости, помощь по дому и многое другое. Важно, что мобильный формат предоставления услуг позволяет не только удовлетворить потребности граждан в социальных услугах, но и обеспечивает их доступность для потребителей.

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