Мобильная вакцинация от коронавируса в центре Махачкалы

По выходным мобильные группы будут дежурить в центре Махачкалы с целью вакцинации населения от коронавируса. Первый этап вакцинации пройдёт 3-4 апреля, второй — 24-25 апреля.

Мобильные группы будут расположены по разным адресам: пл.Ленина, 1 и улица Абдулы Алиева, 1 (корпусы Даггосмедуниверситета). Время приёма: с 10:00 по 15:00. Сообщается, что на вакцинацию от Covid-19 по адресу пл.Ленина, 1 будут принимать ежедневно с 10:00 по 18.00 часов.

Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский страховой полис.

Сейчас, когда республика стоит перед лицом третьей волны Covid-19, вакцинация обретает ещё большую необходимость. На сегодняшний день иммунизацию в Дагестане прошло около 40 000 человек.