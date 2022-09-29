Мобилизованным рекомендуется взять с собой

Среди мобилизованных очень актуален запрос о том, что брать с собой. Пожалуй, лучше чем те, кто уже находится в зоне БД, никто не ответит на данный вопрос:

1. Поджопник (обязательно);

2. Пауэрбанк на 30А;

3. Аптечка в соответствии с личными потребностями;

4. 3 пары носков (столько же трусов);

5. Набор посуды (лучше в компактном комплекте;

6. Шапка или подшлемник;

7. Батарейки разные;

8. Тактические и зимние перчатки;

9. Хороший дождевик;

10. Мыльно-рыльные принадлежности;

11. Термос;

12. Компас;

13. Саперная лопата как универсальное оружие;

14. Мультитул (рекомендуют все);

15. Термобелье;

16. Швейные принадлежности;

17. Теплоиды;

18. Маскхалат и резиновые тапочки, когда не в зоне БД.

Некоторые бывалые также рекомендуют нить метров 20 в виде браслета на руку, а также гигиенические прокладки, тампоны на случай ранения.