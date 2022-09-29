Мобилизованным рекомендуется взять с собой

Среди мобилизованных очень актуален запрос о том, что брать с собой. Пожалуй, лучше чем те, кто уже находится в зоне БД, никто не ответит на данный вопрос:
1. Поджопник (обязательно);
2. Пауэрбанк на 30А;
3. Аптечка в соответствии с личными потребностями;
4. 3 пары носков (столько же трусов);
5. Набор посуды (лучше в компактном комплекте;
6. Шапка или подшлемник;
7. Батарейки разные;
8. Тактические и зимние перчатки;
9. Хороший дождевик;
10. Мыльно-рыльные принадлежности;
11. Термос;
12. Компас;
13. Саперная лопата как универсальное оружие;
14. Мультитул (рекомендуют все);
15. Термобелье;
16. Швейные принадлежности;
17. Теплоиды;
18. Маскхалат и резиновые тапочки, когда не в зоне БД.
Некоторые бывалые также рекомендуют нить метров 20 в виде браслета на руку, а также гигиенические прокладки, тампоны на случай ранения.