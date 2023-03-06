Мобилизованным дагестанцам предоставят отсрочку по аренде за госимущество

Проект распоряжения уже направлен Минимуществом Дагестана на рассмотрение в республиканское Правительство.

После его принятия граждане, призванные на военную службу в ВС РФ в соответствии с Указом Президента России «О частичной мобилизации» получат следующие виды поддержки: отсрочку уплаты арендной платы на период прохождения военной службы; возможность расторжения договоров аренды без применения штрафных санкций.

В документе отмечается, что речь идет в том числе об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, где единственным учредителем и руководителем является один и тот же человек.