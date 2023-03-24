Мобилизованный кизлярец приехал встретить из роддома жену и новорождённую дочь

Кизлярец был мобилизован в ряды Российской армии — Роман, узнав о повестке, оставил успешную карьеру в Санкт-Петербурге, и вернулся в Кизляр по маршруту аэропорт-военкомат.

Ждут солдата дома родители и супруга, которая в ожидании ребенка в редких телефонных разговорах рассказывала, как себя чувствует и как активно пинается дочь – пол ребенка они успели узнать вместе, еще до мобилизации.

Больше всего, признается Анастасия, она мечтала, чтобы из роддома ее встречал муж. И сегодня мечта сбылась! Любимую жену и своего младенца – дочь Элину в этот солнечный мартовский день встречал сам Роман, которого за хорошую службу наградили отпуском.

Радостное событие разделили не только родители и родственники, но и члены городского штаба по поддержке семей мобилизованных кизлярцев, которые все это время держали связь с Анастасией, оказывали помощь и поддержку.

Теплые слова пожеланий в адрес молодой семьи и новорожденной малютки от имени главы Кизляра Александра Шувалова передала замглавы администрации Ирина Дробот, вручив цветы и устроив сюрприз – в виде появления огромного зайки для красивой памятной фотосессии выписки. К слову, это уже второй малыш, которого из роддома торжественно встречает штаб с участием анимации от агентства «Свадьба под ключ».

Молодые супруги поблагодарили штаб по поддержке семей мобилизованных, отметив, что такое внимание очень ценно как для родных, так и самих бойцов – они знают, что их близкие не остались одни, им всегда могут.

А пока у Романа есть несколько дней, чтобы надышаться своей дочуркой, побыть с семьей, после чего предстоит продолжить службу. «Мы сегодня вдвойне счастливы, желаем всем такую радость в семью! У нашей Элиночки лучший папа! Ждем его теперь домой насовсем — с победой!» — сказали родные.