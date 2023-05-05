Мобилизованный из Новолакского района помог вытащить раненого штурмовика, пробираясь через минное поле

Когда началась частичная мобилизация, Исраилов Раджаб из села Дучи Новолакского района решил сам явиться в Военкомат и пойти защищать Отечество. Тогда он для себя решил: «Пойду сам, чем будут домой приходить с Военкомата и забирать».

Когда отправился на СВО, его закрепили в военной части при п.Александровка. Когда штурмовики пошли вперед и необходимо было спасти с поля раненых, отважные ребята: Исраилов Раджаб, Алачев Гаджи и Ахмедов Ахмед рванули на подмогу.

Несмотря на минное поле, ребятам удалось помочь и спасти раненых .

«Уважаемые ветераны, труженики тыла! Подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества и всего человечества. Мы обещаем вам, что также достойно выстоим и очистим землю от неонацистов и сейчас», — обратился к землякам воин.