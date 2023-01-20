Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Призванные по частичной мобилизации ИП освобождены от представления статистической отчётности во время несения военной службы. Постановление об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Представители малого и среднего бизнеса обязаны сдавать отчётность каждые пять лет. Это называется экономической переписью. Следующая состоится в 2026 году.

В остальное время Росстат составляет выборки организаций, которые должны отчитаться, и направляет требование об этом по адресу прописки ИП или месту регистрации ООО.

Также предприниматель может самостоятельно проверить, нужно ли отчитываться Росстату в текущем году. Актуальные сроки сдачи отчётности можно посмотреть здесь.

Если единственный учредитель и одновременно руководитель призван по частичной мобилизации, то статистическую информацию о его организации направит в Росстат налоговая. Это позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчётности.

Также мобилизованные смогут представить налоговые декларации и отчёты о движении денег по счетам с отсрочкой: в срок с окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после окончания военной службы.

При расчёте страхового стажа время военной службы для мобилизованных, контрактников и добровольцев будет засчитываться в двойном размере.

Источник: https://t.me/AgentstvoRD/1677