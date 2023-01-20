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Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

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Призванные по частичной мобилизации ИП освобождены от представления статистической отчётности во время несения военной службы. Постановление об этом подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Представители малого и среднего бизнеса обязаны сдавать отчётность каждые пять лет. Это называется экономической переписью. Следующая состоится в 2026 году.

В остальное время Росстат составляет выборки организаций, которые должны отчитаться, и направляет требование об этом по адресу прописки ИП или месту регистрации ООО.

Также предприниматель может самостоятельно проверить, нужно ли отчитываться Росстату в текущем году. Актуальные сроки сдачи отчётности можно посмотреть здесь.

Если единственный учредитель и одновременно руководитель призван по частичной мобилизации, то статистическую информацию о его организации направит в Росстат налоговая. Это позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчётности.

Также мобилизованные смогут представить налоговые декларации и отчёты о движении денег по счетам с отсрочкой: в срок с окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после окончания военной службы.

При расчёте страхового стажа время военной службы для мобилизованных, контрактников и добровольцев будет засчитываться в двойном размере.

Источник: https://t.me/AgentstvoRD/1677

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