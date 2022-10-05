Мобилизованные показали подготовку на территории Донбасса: «Раздали АК-12»

Первые группы мобилизованных из Российской Федерации начинают прибывать на территорию Донбасса. Перед выполнением возложенных задач им предстоит пройти подготовку, освежить имеющиеся знания и навыки, а также приобрести новые. Корреспондент «МК» вместе с группой журналистов встретилась с военнослужащими, узнала про их боевой настрой и посмотрела, чему и как обучаются наши защитники.

Палаточный лагерь, где предстоит провести мобилизованным несколько недель во время обучения и боевого слаживания, разбит подальше от посторонних глаз. Это обусловлено вопросами безопасности. А еще – чтобы как можно меньше внешних факторов отвлекали бойцов от учебного процесса.

Занятия на учебных точках уже в полном разгаре. Офицер-инструктор вводит журналистов в курс дела, объясняет, что сейчас здесь организованы занятия мотострелкового взвода.

– Перед вами четыре учебных точки. Первая – это медицинская подготовка, где военнослужащие учатся оказывать первую помощь себе и товарищам. Далее командир роты проводит занятия по средствам связи. Чуть дальше обучение по снаряжению магазинов и проверке оружия. На четвертом учебном месте организована инженерная и тактическая подготовка.

Все руководители занятий – офицеры с большим опытом.

Подходим к первой учебной точке. Санинструктор Екатерина Васильевна, женщина средних лет в военной форме, объясняет военнослужащим правила наложения кровоостанавливающего жгута на ногу товарищу. Один из военных лежит на походном коврике, второй максимально быстро, по команде, накладывает ему жгут. Такая на первый взгляд несложная манипуляция на самом деле требует многократного повторения для закрепления навыков. Если недостаточно оперативно, не в том месте или слабо наложить жгут, то человек может умереть от кровопотери за считаные минуты. Именно для того, чтобы этого не произошло, бойцы отрабатывают манипуляцию по несколько раз.

Екатерина Васильевна объясняет, что самая главная задача на поле боя при ранении – это остановить кровотечение, обезболить и максимально быстро доставить раненого к медикам, которые окажут ему квалифицированную помощь.

– Молодежь быстро всему обучается, – резюмирует она.

Также, по словам инструктора, за время подготовки бойцов учат пользоваться перевязочным материалом, делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких в случае необходимости.

Пока преподаватель отвечает на вопросы журналистов, я обратилась к одному из «учеников».

Валерий Мамонтов, житель Свердловской области, рассказывает, что повестку из военкомата получил 27 сентября. Явился незамедлительно.

– Какой смысл бегать? Кто-то же должен защищать Родину, – без рисовки говорит мужчина.

Рассказывает, что службу по призыву проходил по военно-учетной специальности «разведчик».

– Какие эмоции были, когда получили повестку?

– Да особо никаких. Надо явиться – встал и пошел. Дома у меня жена, трое детей, я не хочу, чтобы они считали меня трусом.

Супруга, конечно же, сперва очень расстроилась, продолжает Валерий. Но потом приняла новость как данность. Когда и в какое подразделение в дальнейшем его направят – мужчина пока не знает.

– Чему вас здесь обучают?

– Да всему понемногу. Медицине. Новые автоматы выдали – АК-12, для большинства из нас оружие незнакомое. Учимся стрелять, разбирать, собирать, чистить. Занятия по тактике. Вообще, конечно, много новых знаний.

На просьбу рассказать, каким снаряжением обеспечили мобилизованных, Валерий отвечает, что уже на сборном пункте выдали военную форму летнего и зимнего образцов, берцы, а также нательное белье. Тогда же каждый получил личный бронежилет, шлем, автомат и аптечку.

На следующей учебной точке нахожу еще одного собеседника. Жителю города Заречный Свердловской области Александру – 24 года. Он рассказывает, что службу по призыву проходил в Забайкальском крае старшим наводчиком.

– В военкомат пришел уже с вещами, взял самое необходимое. Плохо, конечно, что сразу не написали, что брать с собой. Пришлось родных просить донести. Оформили все бумаги, попрощались с близкими, сели в автобус и поехали. Сперва в Екатеринбург, оттуда в Ростов-на-Дону, и вот потом сюда.

– Вообще думали когда-нибудь, что придется встать на защиту своей страны на территории Донбасса?

– Если честно, то да.

На следующей учебной точке обучают навыкам обращения с автоматом АК-12. Инструктор поясняет, что здесь пока мобилизованные осваивают теоретические знания. Чуть позже им предстоят стрельбы на полигоне.

– Насколько сложно дается обучение военнослужащим?

– Да все по-разному. Главное, чтобы человек сам понимал, что здесь все серьезно. Дополнительно учим, как правильно укрываться, как окапываться. Месяц хотя бы позаниматься точно надо.

Помимо обучения военному ремеслу с мобилизованными также работают психологи полевого пункта психологической помощи. Военный психолог поясняет, что работа с вновь прибывшими направлена в первую очередь на выявление различного рода социальных проблем и путей их решения.

– У кого-то остались нерешенные проблемы дома, в трудовых коллективах, – поясняет офицер. – Стараемся помочь все урегулировать. Кроме того, психологическая подготовка помогает формировать такие профессиональные качества, как выносливость, стойкость, высокая нервно-психическая устойчивость, скорость реакции. Для этого проводится целый курс упражнений.

По словам специалиста, психологи разрабатывают предложения командирам части по внедрению некоторых упражнений при проведении занятий на полигоне и пунктах дислокации воинских частей.

– Как оцениваете степень мотивированности вновь прибывших?

– Я дал бы высокую оценку. С этими ребятами мы познакомились по прибытии на Донбасс, где я встречал их. Практически с каждым общался лично. Могу сказать так: уровень мотивированности у некоторых даже чуть выше, чем у действующих военнослужащих. Люди готовы, они понимают всю степень ответственности, возложенной на них. И это очень приятно.

После общения на учебных местах отправляемся на полигон, где уже другая группа мобилизованных отрабатывает навыки стрельбы из автомата и гранатомета. Перед началом инструктаж по мерам безопасности для журналистов: близко к стреляющим не подходить, с глупыми вопросами во время выполнения задания к военным не приставать, лишнего не снимать. Все четко, по-военному.

Перед стрельбами, как и положено, личный состав получает патроны и снаряжает магазины. Далее в пешем порядке отправляется к месту проведения занятий. Сегодня по плану отработка стрельбы из положения лежа. К огневым рубежам военные выходят «четверками», инструктора после каждой команды внимательно обходят «учеников», проверяя все ли выполнено правильно. Журналистов просят отойти подальше. Автоматные очереди сменяются поочередным докладом: рядовой такой-то стрельбу закончил.

– Сложно было? – интересуюсь у одного из бойцов.

– Да не особо, – признается парень. – Хотя последний раз стрелял лет пять назад, когда «срочку» служил. Напрягает немного неизвестность – как оно будет завтра. Ну а пока главное, что есть товарищи рядом, с которыми идти в окопы не страшно. Ребята у нас здесь подобрались что надо. Ну а если что, думаю, командиры всегда нам помогут…

Источник: МК