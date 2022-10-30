Мобилизованные кизлярцы получили посылки из родного города

В Кизляре по поручению мэра города Александра Шувалова продолжается работа штаба «Мы вместе», который расположился на базе Молодежного культурного центра. Именно сюда ежедневно кизлярцы, лично, семьями, коллективами, приносят гуманитарную помощь для мобилизованных земляков.

Уже состоялось несколько отправок гуманитарного груза нашим бойцам. И в тот момент, пока жители города заботливо передают в штаб необходимые вещи, продукты, инструменты и прочий инвентарь, мобилизованные уже получают посылки из родного Кизляра и шлют землякам свои приветы и бесконечные слова благодарности.

Запечатанные коробки хранят внутри теплые вещи, продукты. Ночами в степи уже заморозки, поэтому утеплитель, бензопилы, газовые баллоны здесь особенно ценятся. Хотя у каждого за спиной срочная служба, к полевым условиям им снова приходится адаптироваться. Поэтому помощь от родных и близких сейчас очень кстати.

— Спасибо всем, кто организовывает, собирает и передает нам эти посылки! Мы с вами! – говорят они в своем видео-послании.

— А мы с вами, ребята, — отвечают все кизлярцы, ни на день не прекращая помогать тем, кто встал на защиту родины.

Напомним, все, кто желает оказать помощь мобилизованным землякам, могут обращаться в городской штаб #МЫВМЕСТЕ на базе Молодежного центра по адресу: г.Кизляр, ул. Советская, 4, с 8.00 до 17.00.

Справки по телефону: 8 (928) 056-04-52