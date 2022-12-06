Мобилизованные из Новолакского района получат дополнительно еще по 20 тыс. рублей

«Активными участниками специальной военной операции по защите Донбасса являются мобилизованные из нашего Новолакского района – ребята, которым в силу сложившихся обстоятельств, пришлось оставить семьи, работу и защищать Родину.

Друзья, мною принято решение выделить из муниципального резервного фонда помощи мобилизованным дополнительно еще по 20 тыс. рублей. Ранее, в рамках мер поддержки мобилизованным, нами также были перечислены на личные лицевые счета по 15 тыс. рублей», — написал у себя в Телеграм-канале руководитель Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев.