Герои Z

Мобилизованные из Новолакского района получат дополнительно еще по 20 тыс. рублей

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«Активными участниками специальной военной операции по защите Донбасса являются мобилизованные из нашего Новолакского района – ребята, которым в силу сложившихся обстоятельств, пришлось оставить семьи, работу и защищать Родину.

Друзья, мною принято решение выделить из муниципального резервного фонда помощи мобилизованным дополнительно еще по 20 тыс. рублей. Ранее, в рамках мер поддержки мобилизованным, нами также были перечислены на личные лицевые счета по 15 тыс. рублей», — написал у себя в Телеграм-канале руководитель Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев.

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