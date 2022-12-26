Мобилизованные из Ногайского района РД поблагодарили за посылки и письма из родного края

Мобилизованные из Ногайского района Республики Дагестан выразили благодарность всем тем, кто принимал участие в отправке посылок и писем из родного края.

Об этом сообщила председатель совета женщин Ногайского района РД Асият Манкаева. Недавно членами женсовета были собраны сладкие новогодние посылки для мобилизованных и добровольцев. А дети написали трогательные письа на СВО.

Посылки были переданы через военнослужащего были отправлены через военнослужащего на СВО Мурзабека Кульдиева из села Калининаул Ногайского района. Он приезжал в краткосрочный отпуск с фронта.

Посылки и письма дошли до адресатов.

Дагестанский военнослужий прочитал письмо ученицы 4 в класса Азалии Эльгайтаровой.

Она написала: « Здравствуй, солдат. В этом письме мне хочется сказать тебе большое спасибо. Ты защищаешь нашу Родину от врагов, чтобы мы спокойно спали, учились и мечтали о будущем, радовались каждому дню, яркому солнцу и мирному небу над головой. Всё это благодаря тебе. Я горжусь, что есть такие сильные люди. Желаю, солдат, спокойной службы, справиться со всеми трудностями. Удачи в преодолении этих трудностей». Боец горячо поблагодарил Азалию за теплое письмо.

Братья Руслан и Ислам Абдулбариевы из села Нариман Ногайского района мобилизованы были в сентябре и уже давно выполняют боевые задачи. Руслан, которому поступило письмо ученицы 4 класса Салыковой Миланы,остался очень доволен весточкой из малой родины.

Вот что написала Милана: «Привет, желаю тебе счастья, надеюсь, всё у вас хорошо. Этот год был трудным, надеюсь, следующий год будет лучше.

Мы украсили наш класс на Новый год. И ещё у нас будет встреча с учениками с Карагаса.На этом всё. Живите долго, счастья вам».

Руслан на родном ногайском языке поблагодарила девочку,а также обратился к жителям района,что они скоро вернутся с победой домой. Чтобы дома верили и ждали.

Источник: Голос степи