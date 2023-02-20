Герои Z

Мобилизованные из Кизляра получают подарки от земляков

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Участники спецоперации получают гуманитарную помощь к Дню защитника Отечества не только от своих семей, но и всех жителей города Кизляра.

Напомним, в субботу фура с 20 тоннами продуктов, теплых вещей, медикаментов, инструментов и другими необходимыми предметами выехала из города в зону проведения СВО.

Груз доставили городские депутаты, которые отозвались на призыв главы Кизляра Александра Шувалова и приняли участие в его сборе.

Активно подключились промышленные предприятия города, трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели, неравнодушные жители, чтобы устроить землякам к 23 февраля приятный сюрприз.

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