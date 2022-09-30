Мобилизованные дагестанцы поделились мыслями и эмоциями перед отправкой в зону СВО

Пресс-служба Правительства Дагестана в ходе посещения сборного пункта мобилизованных в г. Буйнакске пообщалась с дагестанскими мужчинами, которые совсем скоро отправятся в зону проведения специальной военной операции, чтобы защитить Родину и отстоять интересы Отечества. Депутат из Хивского района стал добровольцем!

Киберов Селимхан Беглерович — выходец села Дардаркент Хивского района, депутат районного собрания рассказал о своем боевом настрое!

«Настрой у нас боевой – вернуться живыми и здоровыми обратно на Родину. Кто, если не мы? ИнШаАллагь приедем живыми, берегите себя и своих близких», — рассказал боец.

Селимхан Киберов написал заявление об уходе в качестве добровольца на специальную военную операцию.

Пример настоящего мужества продемонстрировал и глава сельского поселения «село Азадоглы» Магарамкентского района Фархад Эмирханов.

Своим поступком он хотел показать, что и чиновники не остаются в стороне в трудную минуту, и также как все готовы отдать долг Родине.

Обращаясь ко всем, кому пришла повестка, он подчеркнул: «Если есть призыв чтоб пришли, надо идти. Не женщинам же защищать Родину!»

Мобилизованный Альдер Курбанов: «ИншАллагь победим».

«ИншАллагь победим наших противников и приедем по домам, будем радовать близких и родных нашим приездом. Дух есть у ребят. У всех!» — с таким настроем едет еще один дагестанец, житель села Ашагасталь-Казмаляр Сулейман-Стальского района Альдер Курбанов.

По возвращению он надеется, что Дагестан встретит своих героев большим хорошим праздником.