МО партии «Единая Россия» города Каспийска отправило очередную партию гумпомощи участникам СВО

12 июня в честь праздника — День России с Каспийска была отправлена очередная партия гуманитарной помощи участникам СВО на территорию Украины. Организаторами сбора гумпощи также выступило Каспийское местное отделение партии «Единая Россия» во главе с Абдулвахидом Джаватов.

«Сегодня большой праздник. Всей страной мы отмечаем его. В это день мы решили особо отметить наши отношения к фронту, Родине. Мы решили поддержать наших бойцов в очередной раз и отправить им гуманитарный груз. За последние два дня это уже вторая партия», — рассказывает Председатель собрания депутатов г.Каспийска Абдулвахид Джаватов.

По словам председателя собрания депутатов г.Каспийска Абдулвахида Джаватова, груз был полностью собран по желанию солдат западного округа. Отметим, что на данное поручению представители партии отреагировали моментально и собрали все необходимое.

«Буквально пару дней назад мы получили пожелания от наших бойцов, мы быстро собрали и теперь отправляем в добрый путь в День России, чтобы показать всем, что мы одна страна, что мы одно целое», — отметил Абдулвахид Джаватов.

Источник