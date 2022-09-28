Многотысячный митинг в поддержку Российской армии и курса Президента РФ В.В. Путина «Zащита, Zа мир, Zа Путина» прошел в селе Эндирей

Сегодня в селении Эндирей Хасавюртовского района прошел многотысячный митинг в поддержку российской армии и курса Президента РФ Владимира Путина под эгидой «Zащита, Zа мир, Zа Путина». В масштабном митинге приняли участие руководство и работники администрации района, территориального Военного Комиссариата, депутаты Народного собрания РД и депутаты районного собрания, Союз Афганцев, Совет старейшин, Общественная Палата, главы и жители поселений, матери участников специальной военной операции, общественность и духовенство, работники учреждений и организаций района, молодежные объединения.

Открытие митинга сопровождалось Гимном РФ и развёртыванием Флага. В своей вступительной речи, Глава МР Арсланбек Алибеков, поблагодарил всех участников за единый порыв в поддержке Российской армии и курса Президента РФ В.В.Путина. «Приветствую всех, кто остался не равнодушным и прибыл с чувством патриотизма поддержать курс нашего Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня, события в стране разворачиваются таким образом, что от каждого из нас требуется выдержка и высокий настрой на защиту нашей Родины.

Мобилизация, объявленная Президентом России, коснулась многих жителей нашей страны, республики и в том числе граждан Хасавюртовского района. Решение Президента о проведении специальной военной операции призвано обеспечить безопасное будущее нашей Родины. Более сотни представителей нашего района участвуют в специальной военной операции на Украине и достойно выполняют поставленные перед ним задачи. Выражаю искреннее уважение всем военнослужащим Вооружённых сил России, которые в эти дни проявляют особое мужество и героизм и сегодня своим многотысячным участием мы всецело поддерживаем курс Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — подчеркнул Арсланбек Алибеков.

Далее в своих выступлениях, участники митинга, депутаты НС РД, представители общественных организаций, главы и жители поселений, работники образования, культуры, единодушно отмечали, что решение о частичной мобилизации в первую очередь направлено на обеспечение суверенитета, безопасности нашей Родины и защиту россиян. Многонациональный дагестанский народ всегда отличался преданностью Отчизне, трудолюбием, самоотверженностью и мужеством. Сегодня дагестанцы, всецело поддерживают руководство страны и республики по защите необъятной страны от любых посягательств и попыток навязать нам чужую волю и политику коллективного Запада. И сегодня, принимая определенные решения, руководство страны, наш Верховный Главнокомандующий, Президент РФ В.В.Путин, в первую очередь ставит превыше всего интересы нашего народа, интересы нашего будущего, наших детей, чтобы мы жили в свободной и достойной стране.

Свои слова поддержки выразила и Умалатова Джамиля, мать участника специальной военной операции Вагабова Динислама, пожелав скорейшего возвращения с победой всех ребят, защитников Отечества. Завершился митинг патриотическими песнями лучших солистов управления культуры района.