Многолетнюю программу развития разработают для Махачкалы

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в заседании Правительства Дагестана, в рамках которого сообщил, что для Махачкалы будет разработана программа развития, рассчитанная на несколько лет.

По словам премьера, в государственной программе РД «Развитие городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2024 и 2025 годы и на период до 2030 года» обязательно должны быть учтены все проблемы, которые тревожат граждан.

«Программа развития города еще на этапе формирования. В ней в обязательном порядке должно быть уделено внимание модернизации и развитию транспортной инфраструктуры, обеспечению устойчивого энергоснабжения, решению вопросов инфраструктурной и технологической запущенности и т. д.», — сказал премьер.