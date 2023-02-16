Многолетнее комплексное развитие Махачкалы — Правительство строит планы по модернизации города

Разработку госпрограммы РД «Развитие городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2024 и 2025 гг и на период до 2030 г.» обсудили на заседании Правительства РД под руководством А. Абдулмуслимова.

Цель программы — разработка комплексного благоустройства Махачкалы на уровне, соответствующем статусу столицы республики.

Особое внимание в программе будет уделено транспортной инфраструктуре, энергоснабжению, ЖКХ и инфраструктуре. Программа требуется для решения негативных факторов, тормозящих экономразвитие Дагестана. Завершить разработку госпраммы поручено до 25 мая текущего года.