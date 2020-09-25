Многофункциональный медицинский центр в селе Ботаюрт принял первых пациентов

В Ботаюрте начал работать многофункциональный медицинский центр. Здесь принимают заболевших внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией.

В Центре есть «красная зона» на 15 коек. Всего — 62 койки.

Больные поступают на «скорой» и по направлению терапевта.

В госпитале есть все необходимое: клиническая и ПЦР-лаборатории, цифровой рентген, УЗИ-аппарат и передвижные УЗИ и рентген-установки, аппарат компьютерной томографии, гемодиализ и аппарат ЭКМО — для оксигенации крови пациентов с тяжелым течением болезни.