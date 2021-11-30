Многодетные семьи не будут платить налог с продажи жилья

Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья, если они покупают на эти деньги новое. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Правило распространяется на полученные с 1 января 2021-го деньги. В семье должно быть два и более детей, объектом продажи — квартира, жилой дом или их части. Цель продажи — приобрести жилье большей площади.

Вместе с тем, с 2023 года установят дифференциацию ставок по налогу на имущество организаций в зависимости от характеристик объекта налогообложения — вида имущества и его кадастровой стоимости, — а не от категорий налогоплательщиков. Сейчас такое регулирование уже определено для земельных участков.