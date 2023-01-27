Многодетной матери, обратившейся на прямую линию главы Дагестана, помогут со строительством дома

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов оперативно отреагировал на поручение Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, данное им 25 января, во время прямой линии.

Глава муниципалитета Магомед Курбанов оперативно отреагировал на поручение Главы Дагестана Сергея Меликова, данное им 25 января, во время прямой линии.

В ходе общения с жителями республики глава региона узнал о трудных условиях, в которых живёт мать семерых детей из Табасаранского района Байрамова Гюлишан, и поручил руководителю муниципалитета взять этот вопрос под личный контроль. Женщина просила помочь в выделении земельного участка для строительства дома, потому что собственного жилья у её семьи нет.

Уже сегодня глава Табасаранского района Магомед Курбанов выехал к семье заявительницы в с. Татиль, пообщался с её близкими и дал поручение главе Хапильского сельпоселения Авсету Абдуллаеву выделить земельный участок в границах населенного пункта. Кроме того, Магомед Курбанов обещал помочь семье материалами на начальном этапе строительства.