Многодетной матери, обратившейся на прямую линию главы Дагестана, оказана помощь

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов отреагировал на поручение Главы Дагестана Сергея Меликова, данное им в ходе прямой линии. В рамках общения с жителями региона руководитель республики узнал о тяжелых условиях, в которых живёт мать семерых детей из Табасаранского района Байрамова Гюлишан, и поручил руководителю муниципалитета взять этот вопрос под личный контроль.

Глава Табасаранского района Магомед Курбанов посетил семью заявительницы в с. Татиль, пообщался с её близкими. Женщине предложен земельный участок на территории района и помощь материалами на начальном этапе строительства. Кроме того, семье передан продовольственный набор.