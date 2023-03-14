Житель села Новолакское Новолакского района Байбатиров Израил, рядовой запаса, принимал участие в специальной военной операции.

Участник спецоперации рассказал, как он принял решение поехать в зону СВО.

«Молодые ребята отдают жизни в ходе СВО. А мы — уже возрастные, не подходим по возрасту для срочной службы, но как-то все равно нужно идти защищать Родину. Мне не страшно умереть за Родину. Мы не дадим нацизму процветать на Украине. Это недопустимо в нашей жизни», — рассказал Израил.

«Проживали, как правило, в крупных помещениях, либо в общественных зданиях, которые не эксплуатировались. В районе боевых действий все необходимое для бойцов было. Местные жители нас встретили позитивно, оказывали необходимую помощь.

Взаимоотношения с местными жителями были отличные. Бойцам нужны подготовка и физическое здоровье. Потому что на себе носишь снаряжение: бронежилет, каску, оружие, боекомплект.

Немаловажное значение для бойца имеет и психподготовка», — отметил боец.