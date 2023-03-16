Младенческая смертность в Дагестане достигла своего исторического минимума

Младенческая смертность в республике достигла своего исторического минимума, снизившись с начала года на 18, 6 %. Так, по данным, которые приводит Дагестанстат — смертность среди младенцев в этом году составила 9,2 на 1000 родившихся живыми. Стоит отметить, что таких показателей в регионе не было никогда.

«Это самый низкий показатель за всю историю здравоохранения Дагестана и наша главная задача сейчас продолжить положительную динамику и в следующем году», — подчеркнул министр здравоохранения РД Танка Ибрагимов.

По его словам снижению младенческой смертности в первую очередь способствует работа по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, занимающихся охраной материнства и детства, кроме этого за последние годы в Дагестане значительно вырос объем оказания высокотехнологической медицинской помощи матерям и детям.

Так же руководитель ведомства отметил, что достичь новых позитивных показателей позволит и введение в эксплуатацию уже через пару недель современного Перинатального центра в Махачкале, рассчитанного на 150 коек. В новом учреждении будут выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела, лечение и диагностику там смогут проходить беременные женщины с самыми сложными патологиями.