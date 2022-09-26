Митингами протеста в Махачкале управляют из Украины

Дагестан, в котором всегда ценились мужество, смелость, готовность выйти на защиту края и родного дома, в последние три дня словно подменили. После объявления президентом России В.Путиным частичной мобилизации в республике наблюдаются две взаимоисключающие тенденции.

С одной стороны, в военкоматы приходят добровольцы, которые осознают нависшую над страной угрозу и выражают готовность защитить родину.

С другой стороны, женщины – сестры, матери, жены мобилизованных, сами мобилизованные, которые получили предписание явиться в военкоматы, устраивают митинги протеста, перекрывают федеральную трассу, устраивают стычки с представителями полиции, выступают с антигосударственными лозунгами.

Конечно, в сложившейся ситуации имеется вина и представителей военкоматов на местах, которые в желании угодить начальству и выполнить спущенный план, вручают повестки всем подряд, даже тем, кто не служил в армии, не подходит по состоянию здоровья. В связи с этим сегодня с официальным заявлением выступил глава региона Сергей Меликов, который отметил, что частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям.

«В последних указах главы государства чёрным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность. Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — заявил глава региона

Вместе с тем, в событиях, которых вчера и сегодня и вчера в разных районах республики, явственно ощущается след из Украины. Неслучайно, на второй день после объявления частичной мобилизации и первого видео из Дагестана, на котором жители Бабаюртовского района выражают свое недовольство фактом мобилизации, Владимир Зеленский на русском языке обратился к россиянам, в том числе жителям Дагестана и других национальных республик не идти в военкоматы, а если их направят в зону СВО, предложил сдаваться в украинский плен. В своем видеообращении руководитель соседнего государства три раза упомянул Дагестан. Такое внимание к нашему региону вовсе неслучайно – сегодня большое количество дагестанцев мужественно исполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Первый герой СВО – дагестанец Нурмагомед Гаджимагомедов. Герой ЛНР и Герой Российской Федерации, командующий 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, генерал-майор Эседулла Абачев, как и майор Энвер Набиев, которому за мужество и отвагу, проявленные в ходе участия в СВО присуждено звание Героя Российской Федерации – тоже дагестанцы. Сегодня сотни военнослужащих из Дагестана, многие посмертно, стали кавалерами орденов Мужества, и других военных наград. И видя героизм и отвагу наших землков, украинской верхушкой был дан ЦИПСО приказ раскачать ситуацию в республике, вызвать здесь протестные настроения. К сожалению, им это удается. Чтобы не быть голословным, приведем факты.

Сегодня к 10 часам утра в ТГ-канале «Скринька + Пандора» с описанием «Одесит. Про информационную безопасность и информационные войны» было всего 5 тысяч подписчиков. На данный момент количество подписавшихся на канал перевалило за 136 тысяч и продолжает расти. Дагестан в канале ранее упоминался всего два раза – в связи с нашумевшим инцидентом во время последнего звонка в г. Избербаше в мае текущего года. А сегодня на канале появилось 16 постов, посвященных Дагестану. Это. В основном, призывы выйти на митинги, видеонарезки с протестных акций, антироссийская и антимобилизационная агитация.

Вот, к примеру, пост от 13.35:

«Пишут, что основные протесты в Дагестане еще не начались, они анонсированы на 15.00.

На стримах я всегда говорил о том, что Кавказ единственный регион, в котором возможны протесты. И говорил, что если что-то начнется, то с этого региона».

«Накидайте в предложку вс что найдете по Кавказу и Дагестану:

— Открытые чаты

-Каналы с открытыми комментариями,

Группы Вконтакте

И прочее, где можно агитировать Кавказ выходить на протесты.

Я все соберу и выложу сюда списком, чтобы вы работали».

А уже через 30 минут появился пост:

«Собрали первый список для агитации в Дагестане, работайте», причем список внушительный — крупных дагестанских ТГ-каналов и пабликов ВКонтакте.

Позже, когда начались протесты в Махачкале, канал начал активно выставлять ролики, на которых митингующие дерутся с представителями полиции, репостить оппозиционные ТГ-каналы.

Следует отметить, что в последние дни на инфополе республики резко активизировались и салафитские проповедники Абу Умар Сисатлинский, Абдуллах Костекский, Рауф, которые сами находятся за пределами России, но, обращаясь к своим сторонникам, умело раскачивают ситуацию в Дагестане, манипулируя религиозными и антироссийскими лозунгами.

Таким образом, можно однозначно утверждать, что украинский ЦИПСО проводит целенаправленную работу по раскачке ситуации в Дагестане. Поэтому просьба к жителям республики не поддаваться на провокации и не становится пешками в чужой игре.

Источник: Зори Табасарана