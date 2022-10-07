Митинг в поддержку Президента России «Zащита, Zа мир, Zа Путина» прошёл в Гумбете

Митинг в поддержку Президента Россиийской Федерации, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина «Zащита, Zа мир, Zа Путина» состоялся в Гумбетовском районе. В нём приняли участие глава Гумбета Галип Галипов, его заместители Алихан Давудгаджиев, Магомед Каримагомедов, уполномоченный АГиП РД Алил Рамазанов, председатель Собрания депутатов района Мухтар Ахмедов, представители правоохранительных органов и другие. Вёл мероприятие руководитель аппарата администрации Гумбетовского района Исмаил Салатгереев.

Выступая перед собравшимся, глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов напомнил о том, что у Президента России, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 7 октября – день рождения, и данный митинг приурочен к этой дате и поддержке курса национального лидера нашей державы.

«Мы выражаем полную поддержку курсу Президента России Владимира Владимировича Путина. Благодаря его внешней и внутренней политике Россия возродилась, стала силой, способной восстановить многополярный мир. В спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины гумбетовцы принимают активное участие. Четверо гумбетовцев отдали жизни в ходе СВО на Украине: Курбан Мурадов, Ахмед Магомедов, Шамиль Гаджимурадов и Шамиль Насрулаев. Они награждены орденами Мужества. Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов вручил заслуженные награды родным погибших. Мы никогда не забудем их подвиг и окружим вниманием и заботой их семьи.

По инициативе Главы Дагестана в республике создан фонд «Все вместе» для оказания помощи семьям погибших на Украине воинов. Жители Гумбета перечислили в этот фонд свыше миллиона рублей. Гумбетовцы также доставили гуманитарную помощь жителям освобожденных областей Украины и воинам, принимающим участие в СВО», – отметил Галип Галипов.

Руководитель района также подчеркнул, что после объявления лидером страны частичной мобилизации в муниципалитете развернулась масштабная работа по выполнению установленного плана. На данный момент более 70 % плана исполнено, задача будет выполнена на 100 процентов. Среди мобилизованных из Гумбета, которые уже проходят подготовку в учебных центрах, есть и добровольцы.

На мероприятии также выступили отец погибшего в СВО на Украине Шамиля Гаджимурадова Ухума Гаджимурадов, участник СВО, капитан, кавалер ордена Мужества Ухумаали Гусейнов, сын участника Великой Отечественной войны Карамирзы Джаватханова Ахмед Джаватханов, глава сельского поселения «Село Верхнее Инхо» Мухтарахмед Магомедов, директор Мехельтинской основной школы Зульфия Рамазанова, ученик 11 класса Мехельтинской СОШ Мурад Абдурахманов, председатель Совета имамов Гумбета Абдурашид Гаджиев и другие.

Учащиеся школ держали в руках портреты своих предков, участников Великой Отечественной войны, знамена России и Дагестана. В центре площади дети выстроились в форме буквы «Z», которая стала символом освобождения Украины от неофашизма.