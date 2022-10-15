Митинг в поддержку курса Президента России прошел в Унцукульском районе

В районе прошёл митинг в поддержку курса Президента России Владимира Путина «Мы вместе za сильную Россию, za Президента!», сообщили информагентству в пятницу в пресс-службе муниципалитета.

В митинге участвовали представители местного самоуправления, общественных организаций, руководители и сотрудники предприятий и учреждений района, школьники и просто неравнодушные жители района.

Открывая встречу, руководитель муниципалитета Иса Нурмагомедов выразил поддержку и признание Вооружённым силам РФ. Отметил, что на митинг собрались люди, которым небезразлична судьба нашей страны. «Наш район испокон веков славился своими воинами, настоящими защитниками Отечества. Мы и сегодня говорим с гордостью о наших земляках, которые сейчас на передовой. О тех, кто добровольцем ушёл на фронт, кто не прячется от мобилизации, с честью идёт служить. От каждого из нас сейчас требуются выдержка и безусловная поддержка наших военнослужащих», – отметил глава района.

Источник: https://riadagestan.ru/news/untsukulskiy_rayon/miting_v_podderzhku_kursa_prezidenta_rossii_proshel_v_untsukulskom_rayone/