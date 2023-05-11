Митинг у Вечного огня

Праздник Дня Великой Победы торжественно отметили 9 мая в Тарумовском районе. В селах муниципалитета прошли памятные мероприятия, а в районном центре, Тарумовке, прошел митинг Памяти у обелиска воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, а также знаковые события — открытие стелы памяти землякам, погибшим в ходе СВО и открытие мемориальной доски на улице Героя России Шамиля Магомедова.

Выступая на митинге, и.о главы администрации Василий Джамалов отметил: «Более 3000 земляков ушли на фронт в далеком 1941 году. Вернулись с Победой 1800 воинов. Мы преклоняемся перед памятью павших и передаем наш поклон в Саратовскую область Марии Михайловне Арзумановой, которая защищала Сталинград. Мы благодарны труженикам тыла, вдовам, детям войны, которые внесли свой вклад в Великую Победу.

День Победы — это то, что объединяет нас и делает сильными перед лицом любых испытаний. Это праздник всех поколений. Знать героическое прошлое страны, гордиться подвигом дедов и прадедов — наш вечный нравственный долг перед ними».