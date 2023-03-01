Митинг «Мы вместе» в поддержку Президента России Владимира Путина и СВО прошёл в Гумбетовском районе

В Гумбетовском районе состоялся масштабный митинг в поддержку курса Президента России Владимира Путина и СВО на Украине. С приветственным словом выступил глава муниципалитета Галип Галипов. Руководитель муниципалитета заверил, что воинам СВО оказывается и будет оказываться всемерная помощь.

«Гумбетовцы принимают активное участие в СВО на Украине, десятки наших воинов удостоены государственных наград за освобождение Новороссии. Мы в районе создали фонд «Мы вместе» и оказываем помощь участникам СВО и их семьям. Председатель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов в 7-й раз отправился в зону СВО с гуманитарной помощью, собранной нами в районе. В акциях «Письма солдату» и «Посылка солдату» принимают активное участие школы, садики, женсовет, учреждения культуры, все неравнодушные жители Гумбета. Свыше 15 тонн гуманитарного груза получили наши воины. Выражаю всем большую благодарность за эту деятельность», – сказал Галип Галипов.

На митинге также выступили председатель Совет женщин Гумбета Загра Абдулаева, отец погибшего на СВО старшего лейтенанта, кавалера ордена Мужества Шамиля Гаджимурадова Ухума Гаджимурадов, супруга участника СВО Гаджимагомеда Шапиева Зайнаб Заирбегова, председатель Гумбетовского отделения ОООВИ «ВоИн» Багавудин Магомедов и другие.

С композицией «Белые журавли» на слова Расула Гамзатова выступили учащиеся детского сада «Солнышко» села Мехельта, патриотический художественный номер показали дети из Мехельтинской школы имени Чалаби Магомедова. Произведение Расула Гамзатова прочитала победительница республиканского конкурса чтецов, ученица 11-го класса Мехельтинской СОШ Патимат Ахмеднабиева. Главный зал района был переполнен, свыше 500 человек приняли участие в митинге.