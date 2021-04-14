Мишустину презентовали план развития Дербента

Премьер Михаил Мишустин посетил крепость Нарын-Кала, где главный архитектор города Иса Магомедов рассказал председателю Правительства о плане развития Дербента стоимостью 330 млрд рублей.

Эти деньги направят на строительство коммунальной, инженерной, социальной, спортивной, транспортной и рекреационной инфраструктуры и на благоустройство.

На спонсорские деньги проведут комплексное освоение городских микрорайонов.

Мишустин отметил, что духовный центр, который будет строиться по плану, будет «жемчужиной» и попросил больше рассказывать о нем во время презентаций.

Премьер отметил, что Дербент получает большие инвестиции. Важно обеспечить народный контроль за выполнением плана развития города.

Источник: ИНТЕРФАКС.