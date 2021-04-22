Мишустин дал поручения министерствам по итогам поездки в Дагестан

14 апреля в Дагестане с рабочим визитом побывал Председатель Правительства страны Михаил Мишустин. По итогам принято несколько важных для республики решений.

1. На ремонт Дербентской центральной городской больницы выделят 150 млн рублей. Срок – до 1 июня 2021 года.

2. 56 млн выделят на покупку 16 машин для «Дербентской межрайонной станции скорой медицинской помощи».

3. Разработать предложения по завершению строительства очистных сооружений канализации в Дербенте.

4. Утвердить план комплексного развития Дербента.

5. Обеспечить условия для комфортного проживания семей военнослужащих в Каспийске.

6. Разработать план реконструкции взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Махачкала, определив сроки и источники финансирования.

7. Обеспечить привлечение частных инвестиций в реконструкцию объектов ЖКХ крупных городов Северного Кавказа.