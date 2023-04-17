Миседо Садрудинова, вице-президент фонда «Чистое Сердце»: «Надеюсь увидеть в Послании Главы республики особое внимание к повышению качества жизни  социально уязвимых слоев населения»

«Прежде всего меня, конечно, волнуют социальные проблемы, и мне хотелось бы услышать в Послании Главы республики о мерах повышения качества жизни социально уязвимых слоев населения.

Решение вопросов трудоустройства молодежи, строительства социального жилья для инвалидов и сирот, обеспечение лекарственными препаратами детей и взрослых и много других проблем – все это ждёт нашего внимания.

Если же говорить в общем, то мне кажется первостепенной является задача приведения в соответствие хоть с какими-то нормами энергообеспечения столицы республики, решение вопросов загрязненности Каспия, сохранения и возрождения сел, а также сегодня остро стоит вопрос выстраивания курортно- туристического сервиса», — сказала Миседо Садрудинова.