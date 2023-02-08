Миседо Садрудинова считает, что ресурсный центр создаст благоприятные условия для проявления новых социально ориентированных НКО

Вице-президент фонда «Чистое сердце» Миседо Садрудинова прокомментировала создание в Дагестане ресурсного центра для некоммерческих организаций.

Данная инициатива была поддержана Главой Республики Дагестан в рамках прямой линии, которая состоялась 25 января 2023 года.

По мнению Садрудиновой, центр создаст благоприятные условия для появления новых социально ориентированных НКО. Предполагается, что такой центр станет базой для организационной, юридической и методологической помощи для НКО, в том числе начинающих.