Мир пост-фейков

Военная спецоперация России подводит жирную черту под целой эпохой в информационных войнах и показывает всему миру, что время фейков в нынешних условиях безнадежно уходит в прошлое, а использование лживых сообщений серьезно бьет по репутации их организаторов.

Информационное общество XXI века еще недавно называли обществом постправды, где фейки, обманы, лживые сообщения заполняют все информационные потоки, и среди мусора практически невозможно найти крупицы правды.

В русле постправды развернула обширную пропаганду и украинская сторона, выдавая тысячи броских «фактов» о том, как украинское население атакует российских военных, какие грандиозные потери несут наши войска и какие преступления против гражданских лиц они совершают.

За неделю, по подсчетам Общественной палаты РФ, в интернете появилось полтора миллиона фейков о спецоперации на Украине. Объемы лживой информации достигли таких невероятных размеров, что не выдержали даже западные СМИ, которых сложно заподозрить в симпатиях к российской стороне.

Британская медиакорпорация ВВС разоблачила некоторые яркие украинские фейки. Вот видео с девочкой, которая кричит на «russian soldier». Ролик оказался снят в Палестине, а военный был израильским солдатом. Несмотря на очевидную нелепость видео, его уже посмотрело более 12 миллионов человек и многие оставили сочувствующие Украине комментарии.

Вот видео с украинцами, которые с «коктейлями Молотова» атакуют российскую технику. Оно снято восемь лет назад на Евромайдане.

А вот ролик, где героический украинский пилот атакует российский истребитель. Это и вовсе заставка видеоигры Arma 3.

Не менее курьезным оказалось видео, как «киевляне бегут от русского обстрела». Это кадры из фильма «Калейдоскоп», который снимали восемь лет назад.

Фейковыми оказались и кадры с политиками. Фотография президента Украины Владимира Зеленского с «передовой» оказалась сделана еще до начала военной спецоперации России, равно как и фотография, где мэр Киева Виталий Кличко держит оружие — он обнародовал ее сам, забыв упомянуть, что снимок сделан больше года назад, когда бывший боксер приехал в военный тренировочный лагерь.

Фейками оказались и кадры киевской многоэтажки, атакованной «русской ракетой». Они облетели весь мир. Эксперты проанализировали характер повреждений на здании и пришли к выводу, что в дом ударила ракета, выпущенная из украинского зенитно-ракетного комплекса типа «Бук-М1». Анализ следа ракеты позволил даже определить примерное место пуска: аэропорт Жуляны, где стоят украинские ПВО. Вероятно, система «Бук» дала сбой, и ракета прилетела в жилой дом.

Особенно кощунственной выглядела фотография детей, якобы спрятавшихся от бомбардировки в киевской подземке. Снимок широко разошелся по соцсетям и СМИ. На самом деле он давно сделан в Дружковке Донецкой области.

Зафиксированы случаи, когда видео издевательств украинцев над донецкими ополченцами выдавали за действия российских военных.

Солидный урон по украинской пропаганде нанесли и предложения украинских «режиссеров фейков» подработать на съемках. В телеграм-канале «Подработка военное время» все еще ищут актеров для съемок в постановочных атаках российских ракет. «Нужны люди на 3 час ночи симитировать взрывы в разных районах [Киева]. Пиротехника. 1700 грн [около 5 тыс. рублей]», — говорится в одном из сообщений.

В других украинских телеграм-каналах предлагают работу дизайнерам для монтажа лживых видео-роликов.

В нынешних условиях, когда можно без труда найти источники фото- и видеоматериалов, подобные фейки вызывают искреннее удивление.

Они могут сыграть на эмоциях невзыскательной публики, но в конце концов уничтожают доверие к информации, которая поступает от соответствующей стороны. Соврав многократно, Украина напрочь теряет это доверие.

Примечательный пример — данные о количестве погибших. Украинское Минобороны уже во второй день спецоперации сообщило, что погибло не меньше тысячи российских солдат и офицеров. Через день Владимир Зеленский насчитал уже 3500 погибших россиян, а 3 марта сообщил, что за неделю Россия потеряла на Украине девять тысяч солдат! Между тем за десять лет военных действий в Афганистане СССР потерял 15 тысяч.

Минобороны России представило другие цифры: в ходе специальной военной операции по денацификации Украины погибли 498 солдат и офицеров Российской армии.

Кому верить, вопрос риторический. Украинская сторона уличена в сотнях фейков, российская пока ни в одном. Почему? Потому что репутационные издержки фейков гораздо сильнее, чем мимолетная выгода.

Поговорка гласит, что на войне все средства хороши. Но многие средства бьют рикошетом по их организаторам.

Информационная война и тотальная фейкизация привела совсем не к тому эффекту, на который рассчитывала Украина. Сообщения о военных трагедиях вызывают недоверие не только в России, но и на Западе. Фейки стали подобны спаму и ничего, кроме раздражения, вызвать не могут.

Источник: https://newsnn.ru/news/society/04-03-2022/mir-post-feykov