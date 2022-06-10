Предстоящий Санкт-Петербургский Международный экономический форум, на котором будет присутствовать Делегация из Дагестана во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым — это важное экономическое событие, где Дагестан будет иметь широкие возможности презентовать и представлять экономический потенциал нашей республики.

На площадках в павильонах «Экспофорума» и Фонда «Росконгресс» делегация из Дагестана продемонстрирует и покажет большому кругу бизнесменов и фирм возможности и выгодные условия для развития своего бизнеса, чтобы привлечь инвесторов и других заинтересованных форм бизнеса разных направлений для реализации своих проектов в этой красивой горной республике.

Планируемые Республикой Дагестан заключить в рамках форума 15 соглашений о сотрудничестве, которые затрагивают самые разные сферы, несомненно принесут республике экономические дивиденды, привлечет инвесторов, мир бизнеса узнает о Дагестане много нового, интересного и выгодного.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»