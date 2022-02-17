Минздрав сообщил об отсутствии серьезных побочных явлений при исследованиях «Спутник М»

Клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьезных побочных реакций на препарат. Об этом говорится в ответе замглавы Минздрава Сергея Глаголева на депутатский запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

«Сведений о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-ковид-вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало», — указано в письме, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Как сообщил 16 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцинацию от коронавируса в России прошли более 60 тыс. подростков, «переносится вакцина хорошо».

Источник: ТАСС