Минздрав сообщил о нормализации ситуации с ковидом в России в последние несколько дней

Ситуация с коронавирусом в РФ в последние несколько дней нормализуется. Об этом сообщил в пятницу первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

«Последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации [с распространением коронавируса], а то, что происходило несколько недель назад, — это действительно существенный подъем», — сказал он на заседании в Совете Федерации «Реализация национальных проектов в социальной сфере».

Фисенко отметил, что несколько недель назад из-за распространения штамма «омикрон» нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения была беспрецедентной. Также Фисенко добавил, что в определенных регионах РФ из-за большого количества пациентов в медучреждениях образовывались очереди.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13854815?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop