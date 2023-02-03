Минздрав Республики Дагестан: Нет повода для беспокойства!

Медики Дагестана бьют тревогу. По словам специалистов минздрава, необоснованные отказы от вакцинации в регионе становятся причиной заболевания детей опасными инфекциями в тяжёлой форме. Причём чаще всего подвергаются риску младшие дети в семье.

«Каждая вакцина проходит многочисленные испытания и хранится с соблюдением строжайших санитарных требований. Опасения или отказ родителей от необходимых прививок специалисты считают необоснованными и надуманными. Каждая вакцина проходит многочисленные испытания и только после этого направляется в учреждения здравоохранения и хранится с соблюдением строжайших санитарных требований», — уверяют специалисты.

Медики отмечают, что для младенцев встреча с тяжёлым возбудителем порой оказывается смертельной или влечёт тяжелые последствия для здоровья. Следовательно, выход один — иммунизация детей согласно Национальному календарю профилактических прививок.